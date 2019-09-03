Medipol Başakşehir, 3 yeni transferiyle sözleşme imzaladığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan kaleci Muhammet Şengezer ile birlikte genç oyuncular Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, Bursaspor’dan Muhammet Şengezer ile 5 senelik, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 senelik ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalamıştır. Üç oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”