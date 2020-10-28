Medipol Başakşehir 0-0 Paris Saint-Germain CANLI

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi PSG'yi konuk ediyor. Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain’in puanı bulunmuyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli
Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
2' Başakşehir'de Crivelli, rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle sarı kart gördü. bit.ly/2JeMAk6
16' Başakşehir gole çok yaklaştı! Visca'nın vuruşu az farkla auta gitti...
26' Başakşehir'de Rafael'in uzaktan şutunda kaleci Navas topu güçlükle karşıladı! Temsilcimizin baskı yaptığı dakikalar...
27' Paris Saint-Germain'de Neymar sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor. Sarabia oyunda.
38' Başakşehir'in uzaktan denemeleri devam ediyor. Edin Visca yay önünden bulduğu pozisyonda kaleyi denedi ancak top auta gitti.
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