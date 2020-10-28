Medipol Başakşehir 0-0 Paris Saint-Germain CANLI

Başakşehir, 2. hafta maçında Neymar'lı Mbappe'li PSG'yi konuk edecek. Temsilcimiz, tarihinde ilk kez bir Fransız ekibi ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor.

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi PSG'yi konuk ediyor. Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain’in puanı bulunmuyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

2' Başakşehir'de Crivelli, rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle sarı kart gördü. bit.ly/2JeMAk6

16' Başakşehir gole çok yaklaştı! Visca'nın vuruşu az farkla auta gitti...

26' Başakşehir'de Rafael'in uzaktan şutunda kaleci Navas topu güçlükle karşıladı! Temsilcimizin baskı yaptığı dakikalar...

27' Paris Saint-Germain'de Neymar sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor. Sarabia oyunda.



38' Başakşehir'in uzaktan denemeleri devam ediyor. Edin Visca yay önünden bulduğu pozisyonda kaleyi denedi ancak top auta gitti.