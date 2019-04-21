Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Ligde topladığı 61 puanla liderlik koltuğunda oturan M.Başakşehir, bugün Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. 16.00’da başlayacak olan zorlu mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Erdem Bayık üstlenecek.

Mücadelenin VAR hakemi ise Serkan Çınar olacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

(İHA)