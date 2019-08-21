Medel sabırsız

Şilili futbolcusu Medel hakkında Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle’den çarpıcı açıklamalar geldi.

AKŞAM

KARTAL’IN Şilili futbolcusu Medel hakkında Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle’den ilginç açıklamalar: Garry Medel bize 2 yıl içinde geleceğini söyledi ama biz bunun daha erken olmasını umuyoruz. Kendisiyle her zaman konuşuyoruz. Şili’de daha farklı bir seviye elde edeceğini düşünüyorum. O da bunun için sabırsızlanıyor. O da Catolica’da bazı ünvanları yakalamanın zamanının geldiğine inanıyor ama bu arzusuna rağmen en iyi koşullarda gelmek istiyor.