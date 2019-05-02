Mecnun Otyakmaz'dan iddialı Başakşehir açıklaması

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ligde kalan 4 haftalık periyottaki maçları kazanarak ligi üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Otyakmaz, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde kalan 4 haftada çok önemli maçların peş peşe oynanacağını belirtti.

Sivasspor'un yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın önemine vurgu yapan Otyakmaz, "Ligin alt sırasıyla her ne kadar 6 puanlık bir fark söz konusu olsa da bizim bir an önce 3 puanı alıp, artık üst sıralara doğru tırmanmamız gerekiyor." dedi.

Medipol Başakşehir'in iyi futbolcuları olduğuna işaret eden Otyakmaz, "Medipol Başakşehir takımı şampiyonluğa oynuyor. Bizim takımımız da iyi bir takım, son haftalarda biraz kötü gitmemize rağmen iç sahada tehlikeli bir takımız. Takımımız ilk yarıda İstanbul'daki maçta Medipol Başakşehir'i yenmeyi başarmıştı. İnşallah tarih yeniden tekerrür eder ve 3 puanı alarak önümüzdeki haftalarda üst sıralara tırmanırız." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin, Medipol Başakşehir maçını kazanarak alt sıralar ile bağlarını koparmayı arzuladığını dile getiren Otyakmaz, "Ondan sonraki 3 maçtan da toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sorunları kökten çözecek çözümler üretmek lazım"

Otyakmaz, bir basın mensubunun ligde son 4 haftaya girilirken, hakemlerinin kurayla belirlenmesi yönündeki teklifleri sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Dört haftalık çözümler yerine sorunları kökten çözecek, çözümler üretmek lazım. Yükseköğretim Kurulu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılacak bir sözleşmeyle, spor akademilerine konacak hakemlik bölümünden mezun olacak başarılı öğrencilerin, mutlaka hakemlik sistemi içerisine yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadede bu sorunun çözüleceğine olan ümidim tam. Bu konunun desteklenmesini rica ediyorum. 4 haftalık sorunu çözsek bile hakemlik sorununu çözmemiş oluyoruz."

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili görüşlerini de aktaran Başkan Otyakmaz, "İlk yarı itibariyle VAR sistemi asılında iyi gidiyordu ancak biz yöneticilerin yapmış olduğu beyanatlar biraz işin şirazesinden kaymasına sebebiyet verdi ve VAR protokolü rayından çıktı. Şimdi hakemler birçok pozisyona gitmemeye başladı. Dolayısıyla bazı sorunlar yaşandı. Beşiktaş ile oynadığımız maçta da sonu golle biten bir ofsaytın atlandığını da hep birlikte gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem hatalarından Anadolu takımlarının canının daha çok yandığına dikkati çeken Otyakmaz, "Anadolu takımları Kulüpler Birliğinde bu işe mutlaka bir çözüm bulmalı. Kulüpler Birliğinin kuruluş felsefesine dönmesi gerekiyor. Rahmetli İlhan Cavcav, Anadolu kulüplerinin haklarını savunmak için Kulüpler Birliğini kurmuştu. Kulüpler Birliği şimdi ekonomisi büyük kulüplerin haklarını savunur noktasına geldi." şeklinde görüş belirtti.

(AA)