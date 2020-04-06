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  • McLaren'in genel müdürü Zak Brown: Koronavirüs bazı takımlar için yıkıcı olabilir
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:21
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  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:21

McLaren'in genel müdürü Zak Brown: Koronavirüs bazı takımlar için yıkıcı olabilir

McLaren'in genel müdürü Zak Brown: Koronavirüs bazı takımlar için yıkıcı olabilir

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Formula 1 takımlarından McLaren'in genel müdürü Zak Brown, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle Formula 1'in durumunun çok kırılgan olduğunu söyledi.

Koronavirüs süreciyle ilgili BBC'ye konuşan Zak Brown, "Bu durum potansiyel olarak bazı takımlar için yıkıcı olabilir. Eğer yeterli sayıda takım için yıkıcı olursa Formula 1 bütün olarak tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

Ciddi önlemler alınması gerektiğini söyleyen Brown, alınmadığı takdirde 4 takımın kaybolacağını düşündüğünü belirtti.

Brown, "Bir Formula 1 takımının kurulması ve yükseltilmesinin ne kadar uzun zaman aldığını düşündüğünüzde, mevcut ekonomik ve sağlık krizlerini hesaba kattığınızda daha önceleri olduğu gibi takımları satın almak için insanlar sıraya girmeyecektir. Bence Formula 1 şu anda çok kırılgan bir durumda." değerlendirmesinde bulundu.

McLaren, mali sorunlarla mücadele amacıyla pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapıldığı, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği ve işlerine devam eden çalışanların da ücretlerinde kesintiye gidildiğini açıklamıştı.

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