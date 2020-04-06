McLaren'in genel müdürü Zak Brown: Koronavirüs bazı takımlar için yıkıcı olabilir

Koronavirüs süreciyle ilgili BBC'ye konuşan Zak Brown, "Bu durum potansiyel olarak bazı takımlar için yıkıcı olabilir. Eğer yeterli sayıda takım için yıkıcı olursa Formula 1 bütün olarak tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.
Ciddi önlemler alınması gerektiğini söyleyen Brown, alınmadığı takdirde 4 takımın kaybolacağını düşündüğünü belirtti.
Brown, "Bir Formula 1 takımının kurulması ve yükseltilmesinin ne kadar uzun zaman aldığını düşündüğünüzde, mevcut ekonomik ve sağlık krizlerini hesaba kattığınızda daha önceleri olduğu gibi takımları satın almak için insanlar sıraya girmeyecektir. Bence Formula 1 şu anda çok kırılgan bir durumda." değerlendirmesinde bulundu.
McLaren, mali sorunlarla mücadele amacıyla pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapıldığı, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği ve işlerine devam eden çalışanların da ücretlerinde kesintiye gidildiğini açıklamıştı.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber, hastaneden taburcu oldu.
Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.
Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde binbir zorlukla lisansını çıkartıp kadrosuna kattığı Simon Falette ile yollar ayrılıyor. Corona virüs nedeniyle tüm Avrupa'da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı. Sarı Lacivertli ekibin de bu yönde bir karar alması bekleniyor.
Sergen Yalçın, U19 Şampiyonası'nda keşfettiği Polonyalı yıldız Filip Marchwinski için yönetime bilgi verdi. Siyah-beyazlılar vakit kaybetmeden teklif hazırlığına başladı.
Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de artık gelecek sezonun planları konuşuluyor. Sarı-lacivertliler; ilk 11 için stoper, kanat oyuncusu ve sol bek takviyeleri yapmayı düşünüyor.