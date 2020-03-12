McLaren çalışanında koronavirüs tespit edilince...

Adebayor'dan rakibine 'Jackie Chan' hareketi

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formalarını giyen ve ara transfer döneminde Paraguay'ın Olimpia takımına transfer olan Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla çıktığı Libertadores Kupası maçında yaptığı bir hareketle olay oldu.