McLaren çalışanında koronavirüs tespit edilince...

Formula 1 takımlarından McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinden çekildiğini duyurdu.
McLaren takımı, bir çalışanının testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde yer almayacaklarını bildirdi.
Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı.
17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.
Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı. Özdemir, 'Tüm önlemlerimizi aldık' dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan konusunda açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan TFF'nin Galatasaray-Beşiktaş derbisini seyircili oynatma kararına tepki.
Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formalarını giyen ve ara transfer döneminde Paraguay'ın Olimpia takımına transfer olan Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla çıktığı Libertadores Kupası maçında yaptığı bir hareketle olay oldu.
İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.
Repubblica Gazetesi'nden Fulvi Bianchi, koronavirüs salgını sebebiyle EURO 2020'nin İtalya'dan alınıp Türkiye'ye verilmesinin UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in planları arasında olduğunu belirtti.
Euroleague ve EuroCup, maçları koronavirüs nedeniyle geçici olarak askıya alındı.