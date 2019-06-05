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05 Haziran 2019 Çarşamba 11:43 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:43

'Mbaye Diagne'yi satarız ama bir şartla...'

'Mbaye Diagne'yi satarız ama bir şartla...'

Fatih Terim, Mbaye Diagne'nin gönderilmesine şartlı onay verdi. Galatasaray yönetimi, Senegalli forveti elden çıkarıp para kazanmak istiyor. Teknik heyet ise oyuncunun kondisyoner Bartali ile geçireceği yaz kampı sonrasında farklı bir seviyeye geleceğini düşünüyor.

Geçen sezon lig başladıktan sonra Gomis'i satan Galatasaray, 5 ay forvetsiz kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nden elenirken Süper Lig'de Başakşehir'in 8 puan gerisine düşmüştü. 

Fatih Terim ve ekibi, sarı-kırmızılı takımın sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasına rağmen forvet konusunda yaşananları unutmadı.

FFP'ye takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Galatasaray'da yönetim sorunlu golcü Mbaye Diagne'yi elden çıkarmak istiyor ama teknik heyet bu konuya temkinli yaklaşıyor.

SENEGAL'DEKİ PERFORMANSI BEKLENİYOR

"Daha iyisini alacaksak Diagne'yi satalım'' görüşünde birleşen Fatih Terim ve yardımcıları, Senegalli golcünün İtalyan kondisyoner Bartali ile yapacağı yaz kampı sonrasında farklı bir seviyeye geleceğini düşünüyor. 

Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis artı 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödeyen yönetim, Diagne'nin Senegal ile Afrika Kupası'nda göstereceği performansı bekliyor. Kostas Mitroglou ile yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, alternatif forvet olarak Vedat Muriç için bastırıyor.

(Sabah)

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