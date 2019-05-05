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  3. Mbaye Diagne'yi Beşiktaş derbisine Hasan Şaş motive etti

Mbaye Diagne'yi Beşiktaş derbisine Hasan Şaş motive etti

Mbaye Diagne'yi Beşiktaş derbisine Hasan Şaş motive etti

Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, hafta boyunca Mbaye Diagne'yi Beşiktaş derbisine hazırladı.

Ligde Kasımpaşa formasıyla 20, Galatasaray'da ise 8 kez gol sevinci yaşayan Diagne, derbide bir gol daha atması durumunda Gomis'in rekorunu egale edecek.

Gomis, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 33 lig maçında 29 kez topu filelere göndererek, "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını almıştı.

"GOLÜ AT, KRAL OL"

Son dönemde hedefte yer alan Diagne'nin en büyük destekçisi Hasan Şaş. Terim'in yardımcısı Senegalli ile sürekli ikili görüşmeler yapıyor. 

Adının "penaltı golcüsüne" çıkmasına takılmamasını isteyen ve Diagne'ye moral veren Şaş, "Büyük oyuncular büyük maçlarda belli olur. Beşiktaş maçındaki galibiyet golünü atarsan, her şey unutulur. Kral ilan edilirsin" dedi.

"O İŞ BENDE"

Hasan Şaş'ın desteğiyle kendine gelen Diagne, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi. Golcü oyuncu, "Daha önce (ilk yarıda) attım yine atarım. Yeter ki, istediğim pasları alayım. Bu maçta mutlaka gol atacağım bana güvenin" ifadesini kullandı.

(Fotomaç)

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