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  3. Mbaye Diagne'ye Belçika'da büyük şok! Polis el koydu

Mbaye Diagne'ye Belçika'da büyük şok! Polis el koydu

Mbaye Diagne'ye Belçika'da büyük şok! Polis el koydu

Club Brugge'de kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne'nin aracına da en konuldu.

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiralık olarka gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika'da gündem yaratmaya devam ediyor. Senegalli futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından şimdi de sadece B Takımı ile idmanlara çıkmasına karar verildi. Öte yandan Diagne'nin Belçika polisiyle de başı derde girdi. 

ARACINA SİGORTA YAPTIRMADI

Belçika basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde kulüpten habersiz olarak İstanbul'a gelen ve Galatasaray-Club Brugge maçını tribünde takip eden Diagne, yönetimi kızdırdı. Belçika ekibinin idarcileri Diagne'nin bundan sonra sadece B Takım ile idmanlara çıkmasına karar verdi. 

Öte yandan son model aracıyla Belçika'da trafikte polis çevirmesine takılan Diagne'nin aracına el konuldu. Aracına sigorta yaptırmayan Diagne'nin sigortasız olarak trafikte yer alması nedeniyle aracının bağlandığı ve sigorta yaptırdıktan sonra teslim edileceği belirtildi. 

(Futbol Arena)


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