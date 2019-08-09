Mbaye Diagne'nin son talibi Spartak Moskova

SPOR GÜNDEMİ

'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!' 'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!' Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.

Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.

Terim şok oldu! 'Verdiğinizin 2 katını isteriz' Terim şok oldu! 'Verdiğinizin 2 katını isteriz' Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1 Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1 Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.

Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara Koç'tan, Başkan Erdoğan'a tebrik: Nice 25 yıllara “Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”

Galatasaray Monaco ile anlaşmaya vardı Galatasaray Monaco ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Falcao transferinde muradına erdi. Oyuncuyla her konuda anlaşan Cimbom, Monaco'yla da el sıkıştı. İşte Kolombiyalı yıldızın maliyeti ve geliş tarihi...