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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 09:59
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 09:59

Mbaye Diagne'nin son talibi Spartak Moskova

Mbaye Diagne'nin son talibi Spartak Moskova

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Galatasaray'ın elden çıkartmaya çalıştığı Mbaye Diagne'ye bir talip de Rusya'dan çıktı. Golcü futbolcuyla temas kuran Spartak Moskova, maliyet bariyeriyle karşılaştı.

Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü Mbaye Diagne için Spartak Moskova devreye girdi. Rus ekibi, Diagne'nin menajeri ile görüşerek oyuncunun ücreti ve bonservisi ile alakalı bilgi aldı. Ancak Senegalli forvettin yıllık 3 milyon Euro talebi ve sarı-kırmızılı kulübün isteği 13 milyon Euro bonservis bedeli Rus ekibine geri adım attırdı. Spartak Moskovalı yetkililerin menajere, "Biz bu rakamlara çıkamayız" dediği öğrenildi.

(Sabah)

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