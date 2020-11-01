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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 09:30
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Mbaye Diagne'nin performansı yerlerde

Mbaye Diagne'nin performansı yerlerde

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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Golcü futbolcu söz konusu karşılaşmada kaleye şut dahi çekemedi.

Bu sezon Süper Lig’deki 6 maçının 2'sinde 11 çıkan Diagne, son derece etkisiz bir performans sergiledi. Eski günlerini mumla aratan Senegalli futbolcuya Fatih Terim, 56 dakika dayanabildi ve ardından onun yerine sahaya ikinci yarı Arda Turan'ı sürdü.

Sahada kaldığı süreçte rakip kaleye tek bir şut bile atamayan 29 yaşındaki oyuncunun bu sezon attığı 2 gol ise 3-1 kazanılan neftçi Bakü karşısındaydı.

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Kaleye şut dahi çekemedi!
Kaleye şut dahi çekemedi!

Kaleye şut dahi çekemedi!

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Golcü futbolcu, maçta kaleye şut dahi çekemedi.

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