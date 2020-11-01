Mbaye Diagne'nin performansı yerlerde

Bu sezon Süper Lig’deki 6 maçının 2'sinde 11 çıkan Diagne, son derece etkisiz bir performans sergiledi. Eski günlerini mumla aratan Senegalli futbolcuya Fatih Terim, 56 dakika dayanabildi ve ardından onun yerine sahaya ikinci yarı Arda Turan'ı sürdü.
Sahada kaldığı süreçte rakip kaleye tek bir şut bile atamayan 29 yaşındaki oyuncunun bu sezon attığı 2 gol ise 3-1 kazanılan neftçi Bakü karşısındaydı.
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Golcü futbolcu, maçta kaleye şut dahi çekemedi.
Denizlispor'u yenerek ligdeki kötü gidişatına son veren Beşiktaş, 7.hafta maçında bugün Yeni Malatya'yı konuk ediyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef 3 puan.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Tüm sporcular, acımızı paylaştı. Formula 1'in zirvesindeki isim Lewis Hamilton da “Şu anda Yunanistan ve Türkiye'deki herkesi düşünüyorum” mesajını iletti. Herkes çok üzgündü.