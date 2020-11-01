Mbaye Diagne'nin performansı yerlerde

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Golcü futbolcu söz konusu karşılaşmada kaleye şut dahi çekemedi.

Bu sezon Süper Lig’deki 6 maçının 2'sinde 11 çıkan Diagne, son derece etkisiz bir performans sergiledi. Eski günlerini mumla aratan Senegalli futbolcuya Fatih Terim, 56 dakika dayanabildi ve ardından onun yerine sahaya ikinci yarı Arda Turan'ı sürdü.



Sahada kaldığı süreçte rakip kaleye tek bir şut bile atamayan 29 yaşındaki oyuncunun bu sezon attığı 2 gol ise 3-1 kazanılan neftçi Bakü karşısındaydı.