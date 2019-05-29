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29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:45 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:45

Mbaye Diagne'den Mario Balotelli itirafı: Futboldaki tek idolüm

Mbaye Diagne'den Mario Balotelli itirafı: Futboldaki tek idolüm

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ailevi nedenler dolayı gittiği ülkesinde bir televizyon programına katıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ailevi nedenlerden dolayı ülkesi Senegal'e döndüğünü açıkladı.

İzin olarak Senegal'e giden Mbaye Diagne, ülkesinin 2sTV adlı televizyon kanalında yayınlanan Encore+ programına konuştu.

Mbaye Diagne, program sırasında "İdolün hangi futbolcu?" sorusuna Mario Balotelli yanıtını verdi.

27 yaşındaki Diagne, "Mario Balotelli, futboldaki tek idolüm. İkimizin de ortak noktası siyahi olmamız. Siyahi futbolcuların sık sık ırkçılığa maruz kaldığını biliyoruz. Onun bu durum karşısında gösterdiği cesareti ve ayrımcılığa karşı mücadele etme biçimini takdir ediyorum" açıklamasını yaptı.

(Sporx)

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