Mbaye Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sarı kırmızılılara veda etti

Club Brugge için sağlık kontrolünden geçen Diagne sonrasında ise Instagram hesabından bir mesaj yayımladı

Diagne mesajında, "Galatasaray'a her şey için teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma ve teknik heyete teşekkür ederim. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ilişkimiz olsa da çok yoğundu, zafer doluydu ve tatmin ediciydi. Sonsuza kadar ailem kalacaksınız." dedi.