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  3. Mbaye Diagne'den flaş paylaşım: Doğduğumdan beri eleştiriliyorum

Mbaye Diagne'den flaş paylaşım: Doğduğumdan beri eleştiriliyorum

Mbaye Diagne'den flaş paylaşım: Doğduğumdan beri eleştiriliyorum

Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan ve bu kulüpteki geleceği de tartışmalı olan Mbaye Diagne, Belçika basınından yapılan eleştirilere cevap verdi.

Mbaye Diagne, Belçika'daki eleştirilere instagram hesabından yanıt verdi.

Diagne, "Doğduğumdan beri insanlar beni eleştiriyorlar. Sürekli beni hedef alıyorlar. Yapılan eleştiriler, beni ancak güçlendirir ve daha fazla çalışmamı sağlar. Şu ana kadar çok sabrettim ve yaşadığım sürece sabretmeye devam edeceğim." dedi.

Senegalli golcü, "Hedeflerime ulaşacağım, çünkü Allah benim neyi ne kadar çok istediğimi biliyor. Benim en büyük gücüm, cesaretim ve destekçim ailemdir." ifadelerini kullandı.

İşte Diagne'nin yaptığı paylaşım:


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