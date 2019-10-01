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Mbaye Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

Mbaye Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bazı sözleri dikkat çekti. Toplantı sonrası Mbaye Diagne'den ise paylaşım geldi.

Süper Lig'de 6. hafta maçalrı tamamlanırken gözler Avrupa'ya çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, PSG'yi konuk edecek.

Maç öncesi basın toplantısı yapan Fatih Terim'in bazı sözleri dikkat çekti. Gol sıkıntısı eleştirileri için Fatih Terim, "Unutmayın ki son yıllardaki tüm gol kralları Galatasaray'dan. Yarım sezon santrforsuz oynadığında bile. Benim takımlarımda tek şikayet edilmeyecek şey gol alanlarındaki kısırlıktır. Taraftara hak veriyorum, ben de memnun değilim." dedi

Bunun üzerine Club Brugge takımına transfer olan Diagne akıllara geldi. Geçen sezon Süper Lig'de attığı 30 golle gol kralı olan Mbaye Diagne'den yanıt geldi. Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge'ün golcüsü Fatih Terim'i paylaştı. Kasımpaşa'da yaşadığı gol sevinci ile Fatih Terim'in fotoğrafını koyan Diagne'nin emojileri dikkat çekti.

Öte yandan Falcao'dan da Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi. Kolombiyalı golcü "İşte başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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