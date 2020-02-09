Mbaye Diagne'den dönüş açıklaması geldi

G.SARAY’DAN Club Brugge’e kiralanan ancak orada da kadro dışı kalan Diagne'den dönüş sinyali.

AKŞAM

G.SARAY’DAN Club Brugge’e kiralanan ancak orada da kadro dışı kalan Diagne, “Antrenmanlara devam etmek için Brugge’e döneceğim. Sözleşmem bu sezon sonunda bitecek. Sonra da G.Saray’ın sezon başı hazırlıklarına katılacağım” dedi.