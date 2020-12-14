Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket

SPOR GÜNDEMİ

Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam Hücum futbolunu takımın kimliği haline getirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salih Uçan, Roman Yaremchuk ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katıyor.

Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Futbolcular da yöneticiler de Bulut'tan şikayetçi Futbolcular da yöneticiler de Bulut'tan şikayetçi Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.

Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun' Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun' TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.

Partileri bırak işine bak Partileri bırak işine bak Trabzon'dan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüs pandemisi dönemi olmasına rağmen partilere katılan Jose Sosa'ya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.