Mbaye Diagne'den alkışlanacak hareket

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde, kendisi ile birlikte kardeşlerinin de eğitim gördüğü, 775 öğrenci kapasiteli HLM4 C/D isimli okulu yeniledi.
Galatasaray’ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde eski okulunu yeniledi. Diagne, Dakar şehrinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisinin de eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulun yenileme çalışmalarını yaptırdı. Yenileme işlemleri bittikten sonra içlerinde çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne’nin resmini çizerek 29 yaşındaki futbolcuya teşekkürlerini iletti.
Okulun yuva bölümünde (4 yaş) 22, ilk ve ortaokulda (12 yaş) 253 ve lisede de (13-17 yaş) 500 olmak üzere toplam 775 öğrenci eğitim görüyor.
Hücum futbolunu takımın kimliği haline getirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salih Uçan, Roman Yaremchuk ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katıyor.
Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.
Trabzon'dan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüs pandemisi dönemi olmasına rağmen partilere katılan Jose Sosa'ya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.
Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş transferlerinden Jose Sosa ile Dimitris Pelkas'ın durumu artık can sıkmaya başladı. Oyun lideri olması beklenen Sosa'nın istikrarsızlığı, Pelkas'ın da 8 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamaması kafaları karıştırdı.