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  3. Mbaye Diagne yine rahat durmadı! Kampı terk etmekle tehdit etti

Mbaye Diagne yine rahat durmadı! Kampı terk etmekle tehdit etti

Mbaye Diagne yine rahat durmadı! Kampı terk etmekle tehdit etti

Afrika Kupası'nın geride kalan bölümünde sadece 17 dakika sahada kalan Diagne ile Senegal Milli Takım teknik direktörü Aliou Cisse arasında sert bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Cisse'nin, daha fazla süre isteyen Galatasaraylı futbolcuya, "30 gol attığın için burada bizimlesin ama o kadar" cevabını verdiği öğrenildi. Golcü oyuncunun ise hocasını, Uganda maçında da şans bulamazsa kampı terk etmekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Cisse daha önceki dönemde de Demba Ba'yı Beşiktaş'ta en iyi olduğu dönemde Süper Lig'de oynadığı için kadroya almamıştı.

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 17 resmî karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.

(Sabah)

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