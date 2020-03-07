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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 09:47
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 09:47

Mbaye Diagne ve Ryan Babel Galatasaray'a geri dönüyor

Mbaye Diagne ve Ryan Babel Galatasaray'a geri dönüyor

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Galatasaray Yönetimi'nin baskısı sonucu kadro dışı kaldığı Club Brugge'de en azından idmanlara çıkmaya başlayan Mbaye Diagne'nin, kulüp yönetimi ve teknik heyetiyle sorunlarının devam ettiği açıklandı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, satın alma opsiyonunun kullanılması bir yana, sezon biter bitmez Diagne’nin bir daha tesislere kesinlikle davet edilmeyeceği vurgulandı.

BABEL DE GERİ DÖNECEK

Öte yandan sezon sonuna kadar Ryan Babel’i Galatasaray’dan kiralayan Ajax, inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Takım, Babel sonrası tam 5 maç kaybederken, Avrupa Ligi’ne ve Hollanda Kupası’na veda etti.

Ligde de üst üste yenilen Ajax’ın daha önce açtığı puan farkı eridi ve 2. sıradaki Alkmaar ile durum eşitlendi. Babel bu süreçte 1 gol atabildi. 34 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Galatasaray’a geri dönecek.

(Fanatik)

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