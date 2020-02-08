Mbaye Diagne, hocası Clement'ten özür diledi

Brugge ile Galatasaray’ı karşı karşıya getiren Diagne, “İstanbul’a bazı evrak işlerini halletmek için gittim. Sözleşme beni 1 yıllığına bağlıyor. Brugge’da takım arkadaşlarım ile birlikte idmana devam etmem yönünde karar aldık” dedi. Hocası Clement’ten özür dilediğini belirten golcü futbolcu, “Clement bana neye ihtiyacım olduğunu söyledi ve ben de söylediklerini takip ettim. Hata yaptığımı biliyorum. Hoca şu andaki durumu değiştirirse, herkes için en iyisi olur. Ama kararını değiştirmezse, bir şey olmaz. Sezon sonuna kadar Brugge’de kalacağım. Çin’e ya da başka bir kıtaya transfer olma amacım yok” diye konuştu.
“TÜRKİYE’YE DÖNEBİLİRDİM AMA…”
Hedefinin Avrupa’da kalmak olduğunu belirten Diagne, “Bazı teklifler aldım ancak FIFA kuralları, benim aynı kıtada 1 sezonda 3 takımda birden oynamama izin vermiyordu. Beni hocayı tekrar ikna etmek için Brugge’e geri dönmeye ikna eden de buydu. Eğer hedeflerime ulaşma yolunda bana şans vermezlerse, sezon sonuna kadar takımda devam edeceğim, sezon sonuna 3 ay kaldı. Türkiye’ye geri dönme ihtimali de vardı, bu da tartışıldı ancak Türkiye’de bir yabancı limiti var ve Galatasaray da bu konuda problem yaşıyor” açıklamasını yaptı.
(Fanatik)
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