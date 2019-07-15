Mbaye Diagne: Her zaman savaştığımız gibi savaşıp kupayı alacağız

Afrika Kupası'nda Tunus'u yenerek finale yükselen ve finalde Cezayir ile karşılaşacak olan Senegal'de Mbaye Diagne konuştu.

Galatasaray'ın forveti Diagne, kupada da aynı performansı gösterip şampiyon olmak istediklerini söyledi.

''İNŞALLAH KUPA DA GELECEK''

Mbaye Diagne, ''Senegal'i Afrika Kupası'nda finale taşıyan 23 oyuncudan birisi olduğum için çok mutluyum. Kendime ve takım arkadaşlarıma inanıyorum. Cuma günü finalde her zaman savaştığımız gibi savaşacağız. İnşallah kupayı da kazanacağız.'' diyerek final öncesi iddialı konuştu.

BADOU: ''BİR KERE DAHA YAPACAĞIZ''

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Badou Ndiaye ise ''Finale çıktığımız için mutluyuz ama kupayı kazanınca daha çok mutlu olacağız. Birbirimize yardım ederek buraya geldik ve aynısını bir kere daha yapacağız.'' dedi.