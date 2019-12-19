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Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönüyor

Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönüyor

lub Brugge'a kiralık olarak gönderilen Diagne, Ocak ayında Galatasaray'da...

TM Dijital Haber Merkezi

Adı sık sık Arap kulüpleriyle anılmasına rağmen 3,350 bin Euro karşılığında Club Brugge’a kiralanan, fakat gösterdiği performansla değil yine saha içerisinde sergilediği tavırlar yüzünden kadro dışı kalan Mbaye Diagne’nin Galatasaray’a dönmesi hemen hemen kesinleşti.

CLUB BRUGGE BATSHUAYİ VE BENTEKE'NİN PEŞİNDE

Sosyal medya üzerinden sık sık Galatasaray taraftarlarına mesaj yollayan, Ocak ayı için niyetini açıkça belli eden Diagne’nin eşyalarını topladığı öğrenilirken, Fatih Terim’in de eski öğrencisini takımda görmek istediği belirtildi. Senegalli futbolcuyla problemler yaşayan Clement’in devre arasında Premier Lig’de fazla forma şansı bulamayan Michy Batshuayi ve Benteke’den birini kadrosuna katmaya hazırlandığı ortaya çıkarken, transferin resmiyet kazanması halinde Diagne’nin sarı kırmızılı kulübe geri gönderileceği kaydedildi.

EURO 2020 Elemeleri’nde boy göstermek için sürekli oynayabilecekleri bir takıma gitmek isteyen Batshuayi - Benteke ikilsinin ülkesinin dev takımına göz kırptıkları anlaşılırken, futbolcular arasındaki son kararı Clement’in vereceği ifade edildi.


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