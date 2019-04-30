Mbaye Diagne eleştirilerin hedefi haline geldi!

Mbaye Diagne, karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda topu dışarı yolladı.

27 yaşındaki forvet maç boyunca ayakta durmakta zorlanıp, sık sık yere düştü. Diagne, 90 dakika sahada kalmasına rağmen sadece 20 kez topla buluşabildi. Muslera'da bu rakam 56'ydı! Senegalli oyuncu, sadece 9 pas denemesinde bulundu. Şampiyonluk yolundaki kritik maçta golcüsü Mbaye Diagne'nin bu kadar etkisiz kalması, puan kaybının en önemli nedenlerinden biri oldu.

Tüm şutlar karavana

Galatasaray, oyunun genelinde topa sahip olup rakibini yarı sahasına hapsetti. Bir ara yüzde 88'lik topa sahip olma oranı yakaladı. Ancak hücumda hiç üretken olamadı. Sarı-Kırmızılılar, pozisyona girmekte zorlandı. Cim Bom, yüzde 66 topa sahip olma, 553 isabetli pas (Konya'nın 231) gibi yüksek istatistiklere rağmen hiç isabetli şut çekemedi! Galatasaraylı futbolcuların 11 şut denemesinin hiçbirinde top çerçeveyi bulmadı.

DIAGNE YORUMLARI

AHMET ÇAKAR;

"Diagne isterse 150 gol atsın, isterse 10 yıl arka arkaya gol kralı olsun asla Galatasaray'ın golcüsü değil. Vuruş tekniği yok, topla çabukluğu yok, oyun zekası az"

FATİH ALTAYLI;

"Eren Derdiyok ile Diagne arasında bir tercih yapsam Eren'i tercih ederim. Burak Yılmaz'ı neden almadı bu takım? Senin hocan ona gıcık, buna gıcık, böyle olmaz bu işler."

METİN TEKİN;

"Ne oynuyorsun' sorusuna santrfor olunca 'kaç gol attın' diye sorulur. Diagne "28 gol" dediğinde susacağız"