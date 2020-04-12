Mbappe Real Madrid'e gidecekti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle dünya futbolunda birçok beklenmedik durum yaşandı. Tüm ligler ve turnuvalar iptal edildi. Koronavirüs transfer piyasasını da etkiledi. Ankaragücü'nün eski futbolcusu Rothen'den flaş transfer açıklaması geldi. Rothen, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağını ancak salgın sebebiyle transferin gerçekleşmediğini belirtti.

Koronavirüs büyük bir transfere engel oldu. Monaco'dan Paris Saint Germain'e transfer olan ve kısa sürede dünyanın en iyileri arasında gösterilmeyi başaran Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferine corona virüsünün engel olduğu iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre Ankaragücü'nün eski futbolcusu Jerome Rothen, "Salgın olmasaydı Mbappe, Real Madrid'e transfer olacaktı" ifadelerini kullanarak bu iddiayı ortaya attı.

MBAPPE'YE KORONAVİRÜS ENGELİ

Bir Fransız radyosuna konuşan Jerome Rothen, "Kulüpteki güvenilir kaynaklardan öğrendim. Corona virüsüöncesi Mbappe'nin, Real Madrid'e transferi an meselesiydi" ifadesini kullandı. Rothen ayrıca, Mbappe'nin Real Madrid ekibine transferinin, hayat normale dönünce gerçekleşeceğine emin olduğunu söyledi. Mbappe, PSG'de bu sezon 33 maçta 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)