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  3. Galatasaray son haftalarda kaybetmiyor!

Galatasaray son haftalarda kaybetmiyor!

Galatasaray son haftalarda kaybetmiyor!

Lider Başakşehir ile puan farkını 3’e indiren G.Saray, taraftarlarına ‘Mayıslar bizimdir’ pankartıyla ‘Günaydın’ dedi. Taraftarlar, bu mesajın altına binlerce destek mesajı atarak, şampiyonluk havasını yaşattı.

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AKŞAM

LİDER Medipol Başakşehir’in Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmasıyla farkı 3’e indiren G.Saray,  taraftarlarına dün ‘Günaydın’ mesajını ‘Mayıslar bizimdir’ pankartıyla yaptı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da bu mesajın altında binlerce destek mesajı bırakarak, takıma ve yönetime destek verdi. Yönetim, Başkan Mustafa Cengiz’in talimatı üzerine futbolculara ödemelerinde sıkıntı yaşamamak için maddi kaynak arayışına geçti. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ise hafta içinde tüm futbolcularla toplantı yaparak uyarılarına devam edecek.

5 MAÇTA 3 BERABERLİK ALINDI

G.Saray, kalan 5 maçta sırasıyla Konya (D), Beşiktaş, Rize (D), Başakşehir ve Sivasspor (D) ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar bu periyotta ligin ilk yarısında sezonun en kötü grafiğini sergilemişti. G.Saray, 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi elde etmişti. Cim-Bom, 5 maçlık serinin ilk maçında Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalmış, Beşiktaş’a ise 1-0 yenilmişti. Rizespor’la 2-2, Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ilk yarıdaki son maçta Sivasspor engelini 4-2’le geçmişti.

SON HAFTALARDA KAYIPSIZ

G.Saray’ın elde ettiği şampiyonluklarda son haftalardaki performansı dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar, 2000-01 sezonundan bu yana şampiyonluğa ulaştığı yıllarda ligin son haftalarında oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamıyor. Geçtiğimiz sezona bakıldığında Galatasaray, 6 maçı kazanarak mutlu sona ulaşmıştı. Öte yandan Sarı-Kırmızılı taraftarlar  da kalan 5 haftalık periyotta takıma büyük destek vermek için harekete geçti. Sosyal medyada taraftarlar birlik mesajları paylaşarak örgütlenmeye başladı. Oynanacak olan iç saha karşılamalarında Türk Telekom’u tamamen doldurmak için de birlikçe hareket edilecek.

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