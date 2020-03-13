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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 08:00
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  • 13 Mart 2020 Cuma 08:00

Mayıs ayına kadar maçlar seyircisiz

Mayıs ayına kadar maçlar seyircisiz

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada Nisan ayı sonuna kadar ülkedeki bütün spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını söyledi. Bu hafta sonu oynanacak olan tüm maçlarda taraftar olmayacak.

AKŞAM

AVRUPA Ligleri’nde peş peşe gelen ‘Erteleme’ veya ‘Seyircisiz’ maç kararları, Türkiye’de de böyle bir uygulamanın başlayıp başlamayacağı sorularını gündeme getirmişti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öndeliğinde koronavirüs ile ilgili bir toplantı yapıldı. 5 saat süren toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameraların karşısına geçti ve maçların seyircisiz oynanacağını söyledi. Kalın, “Ülkemizdeki tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır” dedi. Uygulama bu hafta sonundan itibaren başlayacak ve Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş, Trabzonspor-Başakşehir maçlarında da stada taraftar alınmayacak.

BÜTÜN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Akşam’a yaptığı açıklamada alınacak her karara hazırlıklı olduklarını söyledi. Özdemir, “Buradan futbol camiasına çağrım, sakin olalım, panik yapmayalım. Biz federasyon olarak salgına karşı mücadele için bütün önlemleri alıyoruz. Bu konuda yapılacaklara ilişkin bir talimat hazırladık ve bütünü kulüplere gönderdik. Çarşamba günü bu konuda TFF yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızla birlikte, Sağlık Kurulu Başkanımız Ömer Taşer ve arkadaşlarıyla toplandık. Onlar bize bir sunum yaptılar.

HER ŞEYİN BAŞINDA SAĞLIK GELİR

Bütün yapılması gerekenleri sıraladık. Tedbirleri toparladık ve kulüplerimizle bunları paylaşıyoruz. Dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek tespit edip, gerekeni yapıyoruz. Bu önlemleri aralıksız hatta artırarak devam ettireceğiz. Her şeyin başı sağlık. O yüzden TFF olarak sporcularımızın ve halkımızın sağlığının korunması için azami gayreti gösteriyoruz.” Sadece futbolda değil, basketbol, voleybol gibi branşlarda da salonlara seyirci alınmayacak. TBF ve TVF’nin de bu karar sonrasında önlemlerini aldığı belirtildi.

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