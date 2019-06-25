Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8094
  • 6,6165
  • 266.839
  • 95.392
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Max Kruse'den Damien Comolli'ye: Birkaç gün içinde İstanbul'a imzaya geleceğim

Max Kruse'den Damien Comolli'ye: Birkaç gün içinde İstanbul'a imzaya geleceğim

Max Kruse'den Damien Comolli'ye: Birkaç gün içinde İstanbul'a imzaya geleceğim

Fenerbahçe’nin transferi için büyük uğraş verdiği Max Kruse’den Damien Comolli’ye: "Birkaç gün içinde Almyanya'ya döneceğim. Ailemle görüşüp ardından imza için İstanbul'a geleceğim"

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de Max Kruse için geri sayım başladı.

Sezonun bitmesinin ardından Los Angeles'a giden Alman golcü, önceki gün sportif direktör Damien Comolli ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede Kruse, "Birkaç gün içinde Almyanya'ya döneceğim. Ailemle görüşüp ardından imza için İstanbul'a geleceğim" dedi. Fenerbahçe, Kruse'ye yıllık garanti 3 milyon Euro verecek.

'KOMPLE' FORVET: 12 GOL, 13 ASİST

Geride kalan sezonda Max Kruse, Werder Bremen formasıyla toplam 36 karşılaşmaya çıktı ve 12 gol, 13 asist üretmeyi başardı. Bundesliga'da 11 gol atıp, 9 da asist yapan Kruse, 20 gole direkt etki etmeyi başardı.

Dört sezondur Bremen'de oynayan ve son üç sezonda toplam 62 gole direkt katkı veren tecrübeli futbolcu daha önce St.Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg formaları da giydi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler
<p>Kolay Mı Sandın?´ın sempatik sunucusu Tuğba, yağmurun çaya dönüştüğü yerde bugün. Yaşar Topal´ın

Çay Toplamak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Murat Akıncı'ya boşanma davası açan Zerrin Özer'den yeni açıklama