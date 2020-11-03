Max Kruse'den 1 gol 1 asistlik performans

Bundesliga'da Union Berlin deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse bir gol ve bir asistle takımını galibiyete taşıdı.

Bundesliga'da 6. haftanın kapanış maçında Hoffenheim, Union Berlin'i konuk etti.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçta goller ikinci yarıda geldi. Hoffenheim'de Robert Skov 58. dakikada kırmızı kart görürken Union Berlin penaltı kazandı. 60. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse penaltıyı gole çevirdi.

10 kişi Hoffenheim 80. dakikada Munas Dabbur'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ancak Union Berlin 85. dakikada Joel Pohjanpalo ile ikinci golü buldu. Bu golün asisti Max Kruse'den geldi. Cedric Teuchert ise duraklamalarda skoru tayin etti ve Union Berlin, Hoffenheim deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin 9 puana yükselirken Hoffenheim ise 7 puanda kaldı.