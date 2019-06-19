Max Kruse transferinden Fenerbahçe'ye kötü haber

Bundesliga takımlarından Werder Bremen ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Alman forvet Max Kruse için Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, Bild'in haberine göre Eintracht Frankfurt'a yakın.

JOVIC YERİNE KRUSE

Luka Jovic'i 60 milyon euroya Real Madrid'e satan ve kasasını dolduran Alman ekibinde teknik direktör Adi Hütter'in Kruse'yi ısrarla istediği belirtildi. Yönetimin ise 31 yaşındaki forvet yerine genç futbolculara ağırlık verilmesini istediği, görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceği kaydedildi.

Kruse ile geçmiş dönemlerde birlikte çalışan Hütter'in tecrübeli forveti yakından tanıdığı ve bu yüzden transferi ısrarla istediği açıklandı.

LIVERPOOL YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Öte yandan Liverpool'un Kruse yarışından çekildiği ancak Eintracht Frankfurt'un transferi bitirmek için Fenerbahçe'nin önünde olduğu belirtildi. Ayrıca Kruse'nin ''Tekrar Almanya Milli Takımı'nda oynamak istiyorum'' sözlerinin ardından da tecrübeli golcünün Bundesliga'da kalması bekleniyor.

Kruse, geçen sezon Werder Bremen formasıyla Almanya'da 36 maça çıkarken 12 gol ve 14 asist üretmişti.

(Sporx)