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31 Mayıs 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:00

Max Kruse tamam

Max Kruse tamam

F.BAHÇE transfere etkili giriyor. 2018-19 sezonunda transferlerde ve mücadele ettiği kulvarlarda karavana atan Sarı-Lacivertliler, nokta atışı yapmaya bakıyor.

F.BAHÇE transfere etkili giriyor. 2018-19 sezonunda transferlerde ve mücadele ettiği kulvarlarda karavana atan Sarı-Lacivertliler, nokta atışı yapmaya bakıyor. Bir süredir temasta olunan Max Kruse ile anlaşma sağlandı. 1.80 boyunda, forvet arkası ve forvet olarak oynayabilen 31’lik solak Kruse, Kanarya’nın 2 yıllık teklifi ni kabul etti. Bu sezon W.Bremen formasıyla toplam 36 resmi karşılaşmaya çıkan Kruse, 12 gol attı, 14 asist yaptı. Kruse, Bundesliga’da 32 lig maçında 12 gol kaydetti. Kruse, 14 kez giydiği Almanya Milli Takım formasıyla da 4 gol attı. Kariyerinde hiç Almanya’dan çıkmayan Kruse, F.Bahçe ile ilki gerçekleştirecek.

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