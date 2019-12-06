Max Kruse: Sonunda gol orucumu bozdum

Gol orucunu bozan Alman futbolcu "Öncelikle takım için çok mutluyum. Çok güzel bir galibiyet oldu bizim adımıza. Her şeyi yapıyordum ama sonunda gol orucumu bozdum. 4-5 şansım oldu gol atmam için ama sonunda bir tane attım." dedi.

Taraftar baskısını hisseden Kruse "Aslında bakıldığında bu baskı takımın bana yaptığı bir baskı değildi. Tamamen dışarıdan gelen bir baskı vardı. Sonuçta baktığınızda 7 haftalık bir sakatlık sürecim oldu. Daha fazla gol ve asist yapabilirdim. Şu anda 6 tane asistim var ama üzerine koyacağımı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.