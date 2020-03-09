Max Kruse: Selamun aleyküm!

Denizlispor maçında sakatlanan Max Kruse'dan Fenerbahçe taraftarlarına haber var.

Fenerbahçe'de, Denizlispor maçında sakatlanan yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Max Kruse, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞMEK İSTİYORUM"

Max Kruse sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selamün aleyküm. Denizlispor maçında yaşadığım sakatlık nedeniyle gerçekten çok üzgünüm. Yaklaşık 4-6 hafta arası bir sürede forma giyemeyeceğim. Ancak bu sürede tedavi sürecini en iyi şekilde geçirip, hızla iyileşmek istiyorum. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağımız rövanş maçına kadar iyileşmek istiyorum."

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe kulübü maçın ardından "Max Kruse'nin darbeye bağlı olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmiştir." açıklamasını yaptı. Max Kruse'nin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.