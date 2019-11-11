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Max Kruse profesyonelliği ile takdir topladı

Max Kruse profesyonelliği ile takdir topladı

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, profesyonelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı. İş disiplinini tedavisi sürecinde de bozmayan yıldız futbolcuya Fenerbahçe teknik heyeti ve sağlık ekibi övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sakatlık sürecindeki profesyonelliğiyle Ersun Yanal ve ekibini kendisine hayran bıraktı. Tedavisi boyunca, bir gün dahi aksatmadan tesislere gidip kontrollerini yaptıran Kruse, sağlık ekibinin kendisine verdiği programı da eksiksiz olarak uyguladı. Bu durum sakatlık sürecini hızla atlatmasına yardımcı oldu. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun çalışma ahlakına büyük saygı duyduklarını ifade etti. Samandıra'da Kruse için "Üstün Alman Teknolojisi" yorumu yapıldı. Oyuncunun sağlık durumunun hızla iyiye gittiği, Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

ADİL RAMİ ÇOK MUTSUZ

FENERBAHÇE'NIN Tarsus idman Yurdu ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Adil Rami, şanssızlıktan yakındı. Sahaya çıktığı ilk karşılaşmada bireysel hata yaptığını, ikincisinde ise sakatlandığını dile getiren Fransız stoper, "Talihsizlikler üst üste geldi. Kendimi gösteremediğim için çok mutsuzum. En kısa sürede hazır hale gelip formayı almak istiyorum" dedi.

F.Bahçeli yöneticiler ve 750 kişilik grup, vapurla Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarına gelerek Mustafa Kemal Atatürk'ü 81. vefat yıldönümünde andı.

(Sabah)


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