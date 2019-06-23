Max Kruse iki gün içinde

AKŞAM

ALMAN gol makinesinde geri sayım. F.Bahçe’nin uzun süredir görüştüğü Max Kruse’da müjdeli haberin pazartesi gününe kadar paylaşılması bekleniyor. Son gelen haberlere göre; W.Bremen’le biten mukavelesini uzatmayan 31 yaşındaki Alman golcü, Sarı-Lacivertliler’in 2+1 yıllık teklifi ni kabul etti. 3 milyon euro seviyelerinde konuşulan yıllık ücrette de bazı detaylar görüşülüyor. Ersun Yanal’ın ısrarla istediği ‘Solak hücumcu’ transferi sebebiyle, F.Bahçe Kruse’dan vazgeçmedi. Ayrıca Kruse’a Sarı-Lacivertliler’in verdiği imkanları bir başka takım vermeye yanaşmadı. Kruse, 10 numara, sahte forvet ve 9 numarada çok başarılı. Kanatlarda da verimli bir oyuncu.

SKRTEL BEKLENİYOR

MARTIN Skrtel’den bir yanıt yok. Sözleşmesi biten Slovek stopere teklifini ileten Sarı-Lacivertliler, gelecek habere göre hareket edecek. Tatilde olan Skrtel’in, ay sonuna kadar yanıt vermesi gerekiyor. Olumsuz bir karar ya da cevap gelmemesi halinde ise diğer alternatifl er devreye girecek.

ZAPATA GENOA’YA

SKY Italia’da yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin ilgilendiği, Milan’ın sözleşmesi biten stoperi Christian Zapata, Genoa ile 2 yıllık anlaştı. Zapata’nın menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Copa America’dan sonra karar vereceklerini ifade etmişti.

KOLAROV TATiLDE

İTALYAN basını, Kolarov’un Fenerbahçe’ye gitme ihtimalini zor görüyor. Hırvatistan’a tatile giden 33 yaşındaki Sırp futbolcunun, Fenerbahçe ile bir anlaşma yapmadığı iddia edildi. Kolarov transferi, olumlu ya da olumsuz, kısa süre içinde netlik kazanacak.

MENSAH YALANLADI

KAYSERİSPOR’UN A.Madrid’den bonservisini yeni aldığı Ganalı orta saha Bernard Mensah, Fenerbahçe iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu için ülkesinde Fenerbahçe söylentileri halen devam ediyor.

KONOPLYANKA’DA GERi ADIM

YEVHEN Konoplyanka’da 5 milyon euronun altına inmeyen Schalke’nin isteği kabul görmedi. Fenerbahçe, Alman ekibinin fi yatı aşağı çekmesini için uğraşıyor. Sarı-Lacivertliler, bonuslarla bu transferi sonuçlandırmayı deneyecek.

DiNO’YU ALAMAZLAR

ANTWERP’IN savunmacısı Dino Arslanagic’in, Fenerbahçe’ye gideceği söylentilerine hocasından yanıt geldi. Antwerp Hocası Laszlo Bölöni, “Kalacağına bahse bile girerim. Belçika’nın en iyi stoperlerinden biri oldu. Yetenekli bir futbolcumuz” dedi.