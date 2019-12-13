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  3. Max Kruse iddialı konuştu: Gollerimin devamı gelecek

Max Kruse iddialı konuştu: Gollerimin devamı gelecek

Max Kruse iddialı konuştu: Gollerimin devamı gelecek

Fenerbahçe forması altında ilk golünü Gençlerbirliği'ne atan Alman yıldız Max Kruse, gollerinin devamını getireceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, sarı - lacivertlilerdeki ilk gol sevincini Gençlerbirliği karşısında yaşadı.

Şanssızlığını kırdığını söyleyen Alman yıldız, önümüzdeki haftalar için iddialı.

"DEVAMI GELECEK"

Kruse, "Bu sezon asistlerimle katkı sağlasam da gol yollarında şanssızdım. Gençlerbirliği karşısında bunu aştığıma inanıyorum. Her zamanki gibi hırslı bir şekilde mücadele ederek, gollerimin devamını getireceğim." ifadelerini kullandı.

(Güneş)


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