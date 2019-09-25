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Max Kruse, Galatasaray'a bileniyor

Max Kruse, Galatasaray'a bileniyor

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse, derbi maça en iyi şekilde motive olmaya çalışıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 5 karşılaşmada 5 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, derbiye sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Kruse'nin, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle, 2010-2011 sezonunun 26. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini izleyerek kendisini bu önemli karşılaşmaya hazırladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın 14. dakikasında Kazım Kazım'ın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen, 75. dakikada Semih Şentürk ve 87. dakikada Alex de Souza'nın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmış, sarı-lacivertli takım da söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Alman futbolcunun, derbide 90 dakika boyunca soğukkanlı olmaları gerektiği yönünde takım arkadaşlarını uyardığı da ifade edildi.

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