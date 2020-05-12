Max Kruse ayrılıyor mu? Resmen açıkladı

Kısa süre önce adı Bundesliga ekibi Wolfsburg ile anılan yıldız futbolcu, Almanya'ya yeniden dönebileceğini ima etti.
Butenunbinnen.de adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde, Kruse'nin ifadeleri şu şekilde;
"Sezonun artık sona erdiğini biliyoruz. Peki ne zaman başlayacak? Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası oynanacak. Bizim için tatil olacak mı? Birçok şey için netlik yok.
"ALMANYA'DA YENİDEN..."
Yeni deneyimlere açık olsam bile bir yerin hep eksik olduğu fark ettim. Almanya benim evim. Kesinlikle orada yeniden oynamayı hayal edebiliyorum.
Ancak para akışının nasıl olduğunu, maaşının ödenip ödenmeyeceğini bilmek imkansız. Kulüplerin oyunculardan kurtulmak istediğini mi? Yoksa yeni oyuncuları almak istediğini mi? Bunu da bilmiyoruz."
Max Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol atarken 8 asist üretti ve 1873 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)
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