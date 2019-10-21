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Max Allegri ve Jose Mourinho, Real Madrid için pusuda

Max Allegri ve Jose Mourinho, Real Madrid için pusuda

Real Madrid’deki koltuğu sallanan Zinedine Zidane, Galatasaray’a yenilirse görevden alınacak. Eflatun-Beyazlılarda teknik direktörlük için 2 aday göze çarpıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, büyük başarılar elde ettiği ilk döneminin ardından Real Madrid'e geri dönerek teknik direktörlük kariyerindeki ilk büyük zorluğu üstlenmeyi seçti.

La Liga'da son olarak Mallorca'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve Şampiyonlar Ligi'nde de ikide sıfır çeken Zidane için Galatasaray ile oynanacak maç son şans olarak değerlendiriliyor.

İspanya basınından El Mundo'nun bugün manşetine taşıdığı haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Tartışılan Zidane, son kredisini Türkiye'de kullanacak. Mallorca yenilgisinden sonra endişeli olan Zidane'ın, Galatasaray'a kaybetmesi durumunda Real Madrid'de devam etmesi zor. Zidane'nin görevine son verilmesi durumunda Max Allegri ve Jose Mourinho, Real Madrid için pusuda bekleyen iki isim"

(Sporx)

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