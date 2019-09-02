Mauro Icardi, PSG'ye transfer oldu

Mauro Icardi'nin yeni takımı sonunda belli oldu. Inter'de kadro dışı kalan ve kendisine takım arayan İtalyan golcü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Icardi'nin eşi, aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, kısa süre önce ''Icardi, ya PSG'ye ya da Valencia'ya gidecek'' sözlerini kullanmıştı. Icardi ise tercihini PSG'den yana kullandı.

PSG, 26 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı. Golcü oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 60 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

PSG'NİN FORVET HATTI ALEV ALDI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan PSG'de forvet hattı ise Mauro Icardi, Neymar, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani şeklinde oldu.