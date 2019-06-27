Mauricio Isla'nın menajerinden Fiorentina'ya yeşil ışık: Başkanla görüşeceğim

Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla'nın menajeri Alejandro Santisteban, Fiorentina iddialarıyla ilgili konuştu ve tecrübeli oyuncunun İtalya'ya dönmeye sıcak baktığını söyledi.

Fiorentina'nın beğendikleri bir seçenek olduğunu kaydeden menajer, "Isla'nın Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi var ve Fiorentina gibi önemli bir kulüpten teklif gelmesi durumunda dinlemeye ve pazarlık yapmaya hazır. Serie A'da çok iyi hatıraları var, bu yüzden Fiorentina onun için çekici bir kulüp. İtalya'da uzun yıllar yaşadı ve geri dönmeye sıcak bakabilir" ifadelerini kullandı.

"FIORENTINA BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Henüz Fiorentina'dan bir teklif almadıklarını ancak başkanla görüşeceğini belirten Santisteban, "Geçmişte Fiorentina ile görüşmeler yaptık ancak birçok nedenle transfer gerçekleşmedi. Yine de işler çok çabuk değişebilir. Yakın dönemde Fiorentina ile bir görüşmem olmadı. Yakın gelecekte başkanla bir görüşme gerçekleştiririz" diye konuştu.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Isla, geçtiğimiz sezon 37 maçta 3001 dakika süre aldı ve 7 asist yaptı.

(Sporx)