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aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:05
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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:05

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, ayrılığı açıkladı

Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, ayrılığı açıkladı

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Fenerbahçeli futbolcu Isla'nın eşi Gala Caldirola, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili futbolcunun kariyer planıyla ilgili, ülkesindeki bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Isla'nın devre arasında nikah kıydığı eşi Gala Caldirola, F.Bahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek Şilili yıldızın kariyer planı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ülkesinde bir televizyon programına katılan Caldirola, "Benimle konuşurken daha fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söylüyor. Birlikte Şili'ye döneceğiz. Bu dönüş uzun sürmeyecek" dedi.

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