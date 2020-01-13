Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, ayrılığı açıkladı

Isla'nın devre arasında nikah kıydığı eşi Gala Caldirola, F.Bahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek Şilili yıldızın kariyer planı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Ülkesinde bir televizyon programına katılan Caldirola, "Benimle konuşurken daha fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söylüyor. Birlikte Şili'ye döneceğiz. Bu dönüş uzun sürmeyecek" dedi.
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı. 17 Ocak'a kadar sürecek çalıştayda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşmasını yaptı.
Galatasaray'da yaz ayı transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan sadece Lemina'nın sınıfı geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.
İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.
Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Sarı-Kırmızılıların, Antalya kampına da götürülmeyen genç futbolcu için gelen bu teklifi reddetti.
Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş, limit sorununun aşılmasının ardından Sırp forvet Aleksandar Prijovic'in transferini de resmiyete bindirecek.
Yıllık 2.5 milyon Euro’luk ücretine rağmen son iki sezondur beklentilerin çok altında kalan ve milli takımdaki yerini de kaybeden Oğuzhan Özyakup, Guilherme’nin gelişiyle birlikte Yeni Malatya’nın yolunu tutacak gibi gözüküyor.