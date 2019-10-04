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  3. Mauricio Isla: Yorgun değilim ama çok üzgünüm

Mauricio Isla: Yorgun değilim ama çok üzgünüm

Mauricio Isla: Yorgun değilim ama çok üzgünüm

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından Şilili oyuncu Mauricio Isla açıklama yaptı.

Son paslarda iyi olmadıklarını kaydeden Isla, "Yorgundan ziyade üzgünüm. Çok fazla şekilde ileri gittik, ataklar yaptık ama ortalarda ve sonuç çıkarmada üretken değildik. Üzüldük tabii ki de. Bir şekilde bitirebilirdik ama bunu gerçekleştiremedik" dedi.

Yaptığı ortalarda başarılı olamadığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Fiziksel olarak sıkıntım yok, iyiyim. Sadece çok üzgünüm. Kİşisel olarak şunu söyleyeceğim, daha iyi sonuçlandırabilirdim, daha iyi ortalar yapabilirdim" ifadelerini kullandı.

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