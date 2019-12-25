Mats Seuntjens: Hem Beşiktaş hem biz kazanmak için oynayacağız

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide kırmızı-siyahlı futbolcular, yöneltilen soruları yanıtladı.

Mats Seuntjens, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'a konuk olacakları maçla ilgili soruya, "Hem Beşiktaş hem de biz galibiyet için sahaya çıkacağız. Deplasmandan güzel bir sonuçla dönmek için yine elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki taraftarlarımızı mutlu eden bir sonuç alacağız." cevabını verdi.

Kırmızı-siyahlı oyuncu Ayite ise Gençlerbirliği ile Avrupa kupalarında oynamayı çok istediğini dile getirdi.

Organizasyonda ayrıca, okul turnuvasının kazananı 12-E sınıfına şampiyonluk kupasını Halil İbrahim Pehlivan takdim etti.