Mathieu Valbuena: Trabzonspor maçında geleneği sürdürmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki yıldızı Valbuena, bu sezon iki Beşiktaş ve deplasmandaki Galatasaray derbilerinde sonradan oyuna girdi, asist ve performansıyla takımı ateşleyerek alınan beraberliklerde pay sahibi olmuştu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor maçı öncesinde, "Evet kötü sezon geçiriyoruz ama bu sefer farklı" diyen Fransız yıldız "Büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Trabzonspor'u yenerek geleneği sürdürmek istiyoruz" sözlerini kullandı

beIN SPORTS'ta değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol da, "Moses, Valbuena ve Soldado... Bu üçünün üzerine bir oyun kurulur. Türkiye liginde sadece bu üçlü, takımı 3. 4. yapar." ifadelerine yer verdi

KATKISIYLA ÖN PLANDA

Fenerbahçe'nin Lyon'dan transfer ettiği Mathieu Valbuena, her ne kadar camia tarafından bugüne kadar beklenen performansı ortaya koyamasa da sonradan girdiği maçlardaki katkısıyla ön plana çıktı.

34 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk olarak Kadıköy'deki Beşiktaş derbisinde 62'de Fener 1-0 mağlup durumdayken Aatıf'in yerine sahaya sürülürken, takımını ateşledi ve 71'de Ayew'in takımına kazandırdığı beraberlik golünde pay sahibi oldu.

Mathieu Valbuena, 11'de başladığı deplasmanda 2-2 biten Galatasaray derbisine ise gol ve asisti ile damga vurdu. 66'da skoru 2-1'e getiren golü atıp, 72'de Jailson'un 2-2'yi getiren golünün pasını veren Valbuena, 3-3'lük Beşiktaş derbisinde de Fener 3-0 gerideyken 46'da girdi. 61'de Sadık'ın skoru 3-2'ye getiren golünün asistini yapan Fransız oyuncu, üç derbide de Fenerbahçe'nin yenilmemesinde önemli rol oynadı. Son Galatasaray derbisinde de 81 dakika sahada kalmıştı.