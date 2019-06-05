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05 Haziran 2019 Çarşamba 09:15 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:15

Martin Skrtel kendisine gelen teklifleri açıkladı

Martin Skrtel kendisine gelen teklifleri açıkladı

Fenerbahçe’deki durumu netlik kazanmayan Skrtel, “Fenerbahçe ile görüştüm ancak net bir sonuca varamadık. Bazı teklifler aldım. Her seçenek masada, ne olacağını göreceğiz” dedi.

KANARYA’NIN savunmasının önemli ismi Martin Skrtel’in kulüpteki geleceği hakkında konuştu. Slovak oyuncu, “Fenerbahçe ile görüştüm ancak net bir sonuca varamadık. Takım isimleri vermeyeceğim ama şu anda geleceğim menajerimin elinde. Bazı teklifler var Her seçenek masada, ne olacağını göreceğiz” dedi. Biten sezon ile ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, şunları söyledi: “Sezon sonuna doğru toparladık, ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı başardık ve sonunda 6. sırayı aldık. Tabii ki hayal kırıklığı çok büyüktü ancak futbol böyle. Seneye Fenerbahçe için daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.

(Star)

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