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  3. Martin Skrtel, 3 hafta önce imza attığı Atalanta ile sözleşmesini feshediyor

Martin Skrtel, 3 hafta önce imza attığı Atalanta ile sözleşmesini feshediyor

Martin Skrtel, 3 hafta önce imza attığı Atalanta ile sözleşmesini feshediyor

3 hafta önce Atalanta’ya imza atan Martin Skrtel, Serie A ekibiyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshediyor.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Atalanta ile masaya oturan ve Serie A ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayan Skrtel, kulübüyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme kararı aldı. Oyuncunun Atalanta ile yola devam etmek istemediği iddia edildi.

34 yaşındaki futbolcu sözleşmesi bittikten sonra yeni kontrat için Fenerbahçe ile masaya oturmuş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Atalanta'nın fesih açıklamasını kısa süre içinde yapması bekleniyor.

9 Ağustos'ta İtalyan takımına imza atan Martin Skrtel yeni takımında henüz maça çıkmadı.

(Ntvspor)

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