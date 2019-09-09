Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7189
  • 6,3127
  • 277.474
  • 100154
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Linnes'i transfer dönemi açık olan Katar veya BAE'den bir kulübe göndermek istiyor

Galatasaray, Linnes'i transfer dönemi açık olan Katar veya BAE'den bir kulübe göndermek istiyor

Galatasaray, Linnes'i transfer dönemi açık olan Katar veya BAE'den bir kulübe göndermek istiyor

Yabancı futbolcu kotasının dolması sebebiyle Linnes'in sözleşmesini askıya alan Sarı-Kırmızılılar, Norveçli oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için çabalıyor. Yönetimin planı, tecrübeli sağ beki transfer dönemi açık olan Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübe göndermek.

Son transferlerin ardından kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselen Sarı- Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 14 yabancı kuralına takılmıştı. Bu gelişmenin ardından 1 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gereken Galatasaray, takımın Norveçli sağ beki Martin Linnes'in sözleşmesini 6 aylığına askıya almıştı.

27 yaşındaki futbolcunun bu süreyi sadece idman yaparak geçirmesini istemeyen yönetimin, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine rağmen ara formülle bu oyuncuyu başka bir takıma kiralamak için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

GERİ GELECEK

Futbolcunun menajerine bu konuda talimat veren Sarı- Kırmızılılar'ın, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin devam etmesi sebebiyle oyuncusunu bu 2 ülkeden bir takıma göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından Linnes'in temsilcisinin bu 2 ülkenin kulüpleriyle temaslara başladığı ifade edildi. Galatasaray'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Linnes'in, Ocak ayına kadar başka bir takımda kiralık oynaması ardından Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.

(Fanatik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlendikten saatler sonra bunu yaptı!
Hande Doğandemir'den aşk açıklaması
Aslıhan Doğan Turan o haberleri doğruladı
Boşandığı eşiyle yeniden evlendi
Yeni albüme yeni araba
<p>Yöreye özgü ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut

Van Kahvaltısı İçin UNESCO Atağı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cilt ve meme kanserine karşı doğal yardımcı: Üzüm çekirdeği!

Belmez Kasabası'nın uykularınızı kaçıracak gizemi