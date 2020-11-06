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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 12:48
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Martin Linnes iki mevkide de alternatif durumuna düştü

Martin Linnes iki mevkide de alternatif durumuna düştü

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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, görev yaptığı iki mevkide de alternatif konumuna düştü.

Galatasaray'da Omar'ın gelişi sonrası sağ bekte yedek duruma düşen Martin Linnes, solda da teknik heyetin 3. alternatifi durumunda.

Saracchi'nin yokluğunda Emre Taşdemir'i Sivasspor maçına hazırlayan Fatih Terim, Linnes'in ise performansını yukarıya çekmeye çalışıyor.

Norveçli futbolcu, her şeye rağmen savunma kanadının her iki tarafında oynayabildiği için joker adam olarak kadroda tutulacak.

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