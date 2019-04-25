Martin Linnes dalya dedi

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yapıldı. Kayserispor maçında 11'de forma giyen Belhanda, Emre Akbaba ve Nagatomo'nun yerine Malatya deplasmanında Luyindama, Linnes ve Onyekuru görev yaptı.

Belhanda ve Nagatomo müsabaka kadrosuna alınmazken Emre Akbaba yedek kulübesinde oturdu.

Belhanda'nın yerine Donk

Maç öncesi açıklanan kadroda ilk 11'de yer alan Belhanda, karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarıldı.

Faslı oyuncu yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Donk maça başladı.

Linnes, 100. resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıktı.

Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasıyla 100. kez bir resmi karşılaşmada forma giydi

Yeni Malatyaspor'da 6 değişiklik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Bulut, Galatasaray karşısına takımını Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Guilherme, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Aleksic, Kamara 11'i ile çıkardı.

Sarı-siyahlı takımda Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir, Seth, Robin Yalçın, Pereira ve Ömer Şişmanoğlu yedek kulübesinde oturdu. Trabzonspor maçında forma giyen ancak bu maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Akbaş da kupa mücadelesinde yer almadı.

Bu futbolcuların yerine Galatasaray karşısında Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Mina, Kamara ve Chebake şans buldu.

Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, "Susmuyoruz. Çocuk susar sen susma" yazılı pankartla çıktı.

Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamına yakınını tüketti.

Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.